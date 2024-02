Britische Regierung warnt Fans vor deutschem Bier!

„Alarmstimmung“ wenige Monate vor dem Beginn der Fußball-EM in Deutschland - doch es geht nicht um Terror-Sorgen, die Klima-Krise oder eine mögliche Abwahl von Bundeskanzler Olaf Scholz und Co, sondern vielmehr um das deutsche Bier! Denn in Großbritannien, das mit womöglich drei Teams an der Endrunde teilnehmen wird, macht aktuell eine Warnung an die eigenen Fans die Runde, eine Warnung vor dem schwarz-rot-goldenen Gerstensaft …