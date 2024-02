Kehrtwende! Schloßberg wird für Hochzeit geöffnet

„Wir dürfen am Dienstag jetzt doch ab 12 Uhr öffnen, die Hochzeit kann damit wie geplant stattfinden und ein sehr netter Herr der Holding hat sich sogar offiziell bei uns entschuldigt“, freut sich Biljana Abadzic, Geschäftsführerin des Aiola Upstairs. Das Sperrgebiet ist am 20. Februar ab 12 Uhr offiziell aufgehoben. „Es war uns natürlich wichtig, dass wir dem Brautpaar und den Freunden nicht den schönsten Tag im Leben verderben“, heißt es seitens der Holding Graz. Der Hubschrauber fliegt am Dienstag nur bis 11.30 Uhr - am Mittwoch werden die Arbeiten in der Früh wieder wie geplant aufgenommen und der Berg darf nicht betreten werden.