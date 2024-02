Grazer Schloßberg-Sperre lässt Hochzeit platzen

Durch Zufall von Sperre erfahren

Wie berichtet, werden am Schloßberg 44 marode Bäume gefällt - aus diesem Grund ist dieser just in den Semesterferien für drei Tage gesperrt. Davon betroffen sind auch alle Einrichtungen am Berg, was vielerorts für Unverständnis sorgt. „Als ich am Dienstag per Zufall von der Sperre erfahren habe und fragen wollte, in welchem Ausmaß das uns betrifft, hat man mich im Kreis geschickt. Erst kurz vor 17 Uhr hab ich eine Mail bekommen“, schüttelt Biljana Abadzic, Chefin vom Aiola Upstairs, den Kopf.