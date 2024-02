Schweizer Hochseilartist Freddy Nock gestorben

Nock kam aus einer traditionsreichen Zirkusfamilie, die seit 1860 im Kanton Aargau tätig war. Der Betrieb wurde bis 2019 aufrechterhalten. Freddy Nock balancierte schon als kleines Kind auf dem Seil, trat später bei Zirkusfestivals an und stellte einige Weltrekorde auf. Er lief beispielsweise über Tragseile von Bergbahnen in St. Moritz und am Säntnis in der Schweiz.