Nasenspitze abgebissen: Täter (50) sitzt in Haft

Wild zu ging es am vergangenen Sonntagabend in St. Anton am Arlberg, wie die „Krone“ berichtete. Zuerst in einem Lokal und später auf offener Straße gerieten zwei Urlaubergruppen aus England aneinander. Einem 29-Jährigen wurde sogar die Nasenspitze abgebissen. Nun konnten die mutmaßlichen Täter ausgeforscht werden.