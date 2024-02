Wie viele Whistleblower gibt es in Vösendorf?

Whistleblower-Aufruf an jeden Haushalt

Auf Flugblättern an jeden Haushalt präsentieren sie die mutmaßlich von Koza manipulierte Rechnung. Klare Stoßrichtung der SPÖ: „Wer so etwas tut, kann nicht an der Spitze von Vösendorf bleiben“, wird der ÖVP-Bürgermeister aufgefordert, die Konsequenzen zu ziehen: „Wer Rechnungen fälscht, muss zurücktreten!“ SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwanda legt noch ein Schäuferl nach: „Die routinierte Fälschung lässt vermuten, dass dies kein Einzelfall war.“ Für Tipps aus der Bevölkerung habe man sogar eine eigene Homepage eingerichtet: www.rechnungsfaelscher.at. Zwander kündigt an: „Wir werden allen Hinweisen nachgehen.“