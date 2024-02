Falsche Polizisten derzeit wieder sehr aktiv

Es ist die immer gleiche Masche, mit der die Betrüger Erfolg haben. Sie rufen meist ältere Menschen an und geben sich am Telefon als Polizisten, Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft oder auch als Gerichtsbedienstete aus. Dann schildern sie einen frei erfundenen Sachverhalt: Meist geben sie vor, dass ein naher Angehöriger ihrer Opfer in einen Unfall oder Ähnliches verwickelt worden wäre.