„Teuerung ist eine Einladung, Verzicht zu üben“

Teuerung: Eine von vielen Krisen, die Menschen psychisch belastet

Viele Menschen sehen sich auch aufgrund der Teuerung und der gestiegenen Preise wirtschaftlich unter Druck gesetzt. Das geht auch auf die Psyche. Aus Sicht von Christine Hackl ist die Teuerung eine Einladung zum Verzicht: „Wenn man den Aspekt der Belastung wegnimmt, dann ist diese Zeit wirklich als Einladung zu verstehen, bewusste Kaufentscheidungen zu tätigen und bewusst wieder ans Leben heranzugehen, auch Lebensmittel bewusst einzukaufen und weniger zu verschwenden. Weil wenn man sich denkt, was immer noch weggeworfen wird, obwohl es teurer und teurer wird, dann passt da irgendwas nicht zusammen. Also da gilt es hinzuschauen“, so die Psychologin.