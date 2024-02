Wo mit Sense gemäht und Asphalt recycelt wird

Dass die Ideen für mehr Nachhaltigkeit aus der täglichen praktischen Arbeit entstehen, zeigt der dritte Sieger. Im Wirtschaftshof war man mit dem Einsatz von Kaltasphalt vor allem im Winter nicht zufrieden. „Kaltasphalt verbindet sich schlecht mit dem Untergrund, wird in Plastikkübeln geliefert und ist teuer“, schildert Wirtschaftshof-Leiter Alfred Wolliger die Nachteile. Abhilfe soll künftig eine mobile Asphaltmischanlage schaffen, die abgefrästes Straßenmaterial wiederverwerten kann. Damit werden dann abgefräste Asphaltschichten mit Bitumen bei den Straßenbaustellen wiederverwertet. „Die Ersparnis ist so groß, dass sich die Investition in die neue mobile Wiederaufbereitungsanlage in zwei Jahren amortisiert“, freut sich der Stadtchef.