Große Fußballwelt trifft auf Salzburgs Unterhaus

Man hat sich schon daran gewöhnt: Jedes Jahr aufs Neue spricht man auf globaler Ebene von neuen Transferrekorden, sowohl an Anzahl als auch am Geldfluss. Doch wie sieht’s im Salzburger Unterhaus aus? Ein Querschnitt durch die letzten Jahrzehnte zeigt, dass die Werte in der Regionalliga stark variieren. Das liegt an geografischen Unterschieden und Teilnehmerzahl. In dieser Winterperiode, die am Dienstag endete, ging weniger Spielermaterial über den Ladentisch als etwa vor 20 Jahren.