Bruce Willis‘ Ehefrau schreibt Buch über Krankheit

„Wir verließen die Praxis ohne Unterstützung“

„Für viele Menschen ist der erste Kontakt mit dieser Krankheit in der Arztpraxis“, erklärte Heming-Willis in dem Interview mit „The Sunday Paper“. Und weiter: „Ich denke, es ist sehr wichtig, wie diese Informationen vom Arzt an den Patienten und seine Angehörigen weitergegeben werden. Es ist unerlässlich, dass Ressourcen und Informationen leicht zugänglich sind.“