Haider: „Ein Kickl fehlt mir nicht am Opernball“

„Dann gute Nacht, Europa“

Persönlich wünsche sich Haider vor allem, dass die Kriege ein Ende finden. „Was da passiert, tagtäglich, das ist eine Lunte, die brennt. Das brennt ja überall.“ Es sei nicht nur die Hamas und die Palästinenser und die Israelis. „Da ist viel mehr dahinter, der Iran und die anderen Milizen. Die Großmächte werden ihre Spielchen spielen und wir haben einen Krieg in Europa. Das beunruhigt mich sehr.“ Vor allem die Wahlen in Amerika sieht Haider als entscheidend an. „Wenn dann Europa auf einmal über Nacht dasteht und sich selbst alleine schützen muss, dann gute Nacht. Das wird nicht lustig.“



Das ganze Interview mit Alfons Haider sehen Sie im Video oben.