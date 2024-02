Aufregung: Mann randalierte in Wiener Museum

Aufregung im Albertina Modern: In dem Museum in der Wiener Innenstadt soll am Montag ein 42-jähriger Österreicher aus bislang unerklärlichen Gründen randaliert haben. Dabei soll der Ruhestörer einen Marmortisch beschädigt sowie versucht haben, eine Statue des österreichischen Bildhauers Fritz Wotruba umzuwerfen.