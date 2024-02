Mission Aufstieg! Ein Trio greift nach den Sternen

Bei der letzten 0:2-Cuppleite gegen Sturm verpasste Ex-Austrianer Matthias Braunöder via Livestream keine Minute - einen Tag später feierte der 21-Jährige für Como sein Debüt in der Serie B. Beim 1:0-Sieg gegen Ternana Calcio kam der Blondschopf in Minute 78 aufs Feld. „Darauf bin ich sehr stolz, nun will ich mich immer mehr aufdrängen und Teil der Startelf werden.“