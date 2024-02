Heimischer Logistiker expandiert in Nordamerika

Der Vorarlberger Logistikspezialist Gebrüder Weiss übernimmt mit 1. Februar in Salt Lake City im US-amerikanischen Utah das Speditionsunternehmen Cargo-Link. Das Unternehmen mit 15 Beschäftigten sei hauptsächlich in der See- und Luftfracht sowie der Zollabwicklung aktiv, hieß es in einer Aussendung am Montag.