Frühsommerliches Wetter in der Steiermark hält an

Fast wäre zu Wochenbeginn in der Steiermark ein Temperatur-Rekord gefallen: „Auf den Tag genau vor 20 Jahren hatte es im weststeirischen Lobming 22,3 Grad“, sagt Geosphere-Meteorologe Martin Kulmer. Der steirische „Hitzepol“ war am Montag Graz mit 21,3 Grad. Der wärmste Februar-Tag der Messgeschichte wurde übrigens 2019 in Deutschlandsberg verzeichnet: am 28.2. hatte es 24,2 Grad.