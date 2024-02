Zu wenige Pädagogen für die Kinderbetreuung

Personalmangel

Mit einer Anfrage an Landesstatthalterin Schöbi-Fink möchte die SPÖ deshalb in Erfahrung bringen, ob das Land die Bedenken der Pädagoginnen aufgreift und welche Maßnahmen gegen den herrschenden Personalmangel ergriffen werden. Als Knackpunkt identifiziert Auer den Personalmangel: „Den Betreuungsschlüssel anheben, heißt Gruppen werden größer. In Vorarlberg bekommen wir durch diese Regelung aber nicht automatisch mehr Betreuungspersonal. Die Zahl der Pädagoginnen bleibt nämlich gleich.“