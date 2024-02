Landestheater zeigt Kunst-Kritik am Spitzensport

Das Besondere an dem Stück: Es basiert auf Interviews mit österreichischen Spitzensportlern, die mit Regisseur Marco Dott ihre Erfahrungen geteilt haben. Ein Teil von ihnen saß bei der Premiere am Samstag im begeisterten Publikum. Auszüge aus den Gesprächen werden im O-Ton auf der Bühne wiedergegeben. Das Stück ist eine Kritik an der Leistungsgesellschaft, die nicht nur den Sport betrifft, sondern auch den künstlerischen Bereich.