1000 Wagner-Kämpfer sind noch in Belarus

Russische Truppen griffen zuletzt verstärkt Ziele entlang der Fronten in der Ukraine an. Das wird sich laut dem ukrainischen Militär wohl bis zu den Präsidentschaftswahlen in Russland fortsetzen. „Für Putin ist es gegenwärtig außerordentlich wichtig, die Aufmerksamkeit der Menschen von den Problemen im Inneren abzulenken“, sagte Iwan Timotschko, Vorsitzender des Heeres-Reservistenverbandes der Ukraine. Mit neuen Angriffen und Eroberungen zeige der russische Präsident, dass er die Lage kontrolliere und die Armee Angriffe führen könne.