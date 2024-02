Biden: „Wir dürfen auf keinen Fall verlieren“

Biden gegen Trump

Biden will bei der Präsidentenwahl am 5. November für eine weitere Amtszeit antreten. Wer in den USA Präsidentschaftskandidat werden will, muss sich zunächst in parteiinternen Vorwahlen durchsetzen. Das gilt auch für Biden. Der Amtsinhaber hat in dem innerparteilichen Vorwahlkampf aber keine ernst zu nehmende Konkurrenz.