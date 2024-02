22 Kindergarten-Gruppen von Hilfsleitung geführt

Nicht einmal zwei Prozent auf Ausnahme angewiesen

Kurzfristig war ein Einsatz von Zusatzkräften in der Gruppenführung schon zuvor möglich. Der Bedarf war aber offensichtlich nicht sehr groß. In 22 Gruppen war das im Dezember der Fall. Insgesamt gibt es im Land 1450 Gruppen, es betraf also nicht einmal zwei Prozent. Simon Heilig-Hofbauer (Grüne), der die betreffende Anfrage im Landtag gestellt hat, sagt dazu: „Rein aufgrund dieser Zahlen besteht keine zwingende Notwendigkeit für diese Verordnung.“