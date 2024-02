Favorit Japan scheitert bereits im Viertelfinale

Japans Fußballer sind beim Asien-Cup überraschend im Viertelfinale ausgeschieden. Der Mitfavorit verlor am Samstag in Ar-Rayyan durch einen verwandelten Foulelfmeter in der Nachspielzeit gegen den Iran mit 1:2 (1:0). Im Halbfinale treffen die Iraner nun am Mittwoch auf den Sieger der Partie des Gastgebers Katar gegen Usbekistan (16.30 Uhr).