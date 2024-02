Haas-Teamchef: „Werden am Ende des Feldes stehen!“

Der US-Rennstall Haas erwartet eine schwierige Formel-1-Saison und stapelt für die im März beginnende WM tief. Bei der Auto-Präsentation am Freitag erklärte Teamchef Ayao Komatsu, man werde sich wohl am Schluss einreihen. „Ich denke, dass wir in Bahrain am Ende des Feldes stehen werden, wenn nicht sogar als Letzter“, sagte der Japaner.