Panne! Transfers in allerletzter Sekunde geplatzt

„Olympique Lyonnais hatte sich sehr gefreut, Said Benrahma an diesem Donnerstag in Lyon begrüßen zu dürfen, um seinen Transfer von West Ham abzuschließen. Die beiden Klubs hatten eine befristete Transfervereinbarung unterzeichnet, und Olympique Lyonnais hatte die Genehmigung der DNCG (Anm. d. Red.: französische Finanzbehörde) erhalten, um den Transfer zu ermöglichen“, heißt es in einer Stellungnahme des Ligue1-Klubs. Lyon will nun sogar rechtliche Schritte einleiten. Man stelle „das Verhalten von West Ham infrage“. Letztendlich musste Benrahma, der sich bereits in Lyon befunden hatte, wieder auf die britische Insel zurückkehren.