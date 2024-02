Fans wüten nach Wechsel: „Du hast keine Ehre!“

Versprechen gebrochen

Der 22-Jährige habe sein Versprechen gebrochen, so der allgemeine Vorwurf der Fans. Der 1,64-Meter-Mann sollte auf eigenen Wunsch eigentlich erst im Sommer für 13 Mio. Euro plus Boni zu Bayern wechseln. „In den Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich erklärt, dass ich den Wechsel will, aber bis Saisonende in Granada bleiben möchte. Denn das ist mein Herzensverein und dem möchte ich erst den Klassenerhalt sichern, bevor ich gehe“, sagte Zaragoza noch im Jänner der „Bild“. Wenige Wochen später ist alles anders.