Silvias Opernball-Vision: Bodysuit und Swarovski

Jede Frau wünscht sich den perfekten Auftritt in einem atemberaubenden Kleid, so natürlich auch TV-Moderatorin und selbst Modedesignerin Silvia Schneider. 100 Stunden Arbeit stecken in ihrer wunderschönen Traumrobe mit Swarovski-Glanz, welche nicht nur Betrachtern den Atem am 66. Opernball-Abend rauben wird...