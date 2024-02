Ermittlungen gegen Markus Kegele eingestellt

Die Vorwürfe gegen den Vorarlberger Hotelier waren Anfang November 2022 bekannt geworden. Bei mehrwöchigen Housekeeping-, Koch- oder Servicekursen, die vom AMS gefördert und vom WIFI getragen wurden, sollten Flüchtlinge aus der Ukraine, zumeist Frauen, fit für einen Job als Hilfskraft im Tourismus gemacht werden. Die Kurse fanden im Hotel Kegeles statt, wo die Teilnehmenden auch wohnten. In der Sachverhaltsdarstellung wurden in der Folge schwere Vorwürfe erhoben: Die Teilnehmerinnen seien in dem Betrieb sowie in einer externen Reinigungsfirma ohne Entlohnung und Arbeitsverträge als Putzkräfte und Küchenhilfen ausgenutzt worden.