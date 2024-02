Leyla und Mike: Viel „Amore“ bei gemeinsamer Nacht

Kim lässt nicht locker

Leyla und Mike freuen sich also auf ihr nächstes Lagerfeuer-Date. Wäre da nicht Kim, die bei ihrem Ex einfach nicht lockerlassen will. Denn auch am Donnerstag stichelte das Reality-Sternchen wieder in Richtung Mike. Seine Gesichtszüge hätten sich verändert, weil er so abgenommen habe, erklärte sie ihm. Mike fauchte zurück: „Das ist aber nicht der Dschungel, sondern der Stress aus deiner Richtung.“