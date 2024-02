Beatrice Egli sucht Mr.Right: „Wo ist mein Romeo?“

„Es geht nicht ums Aussehen“

Gegenüber der „Neuen Post“ offenbarte die Schlagersängerin: „Ich habe natürlich gewisse Wunschvorstellungen.“ Diese führte sie bereits vor einigen Jahren in der Sendung „Grill den Henssler“ aus: „Es geht nicht ums Aussehen. Mir ist es einfach wichtig, dass er ein Typ ist, irgendwie Charakter hat, leidenschaftlich ist und was in seinem Leben hat, für das er brennt.“