Kein Handschlag zwischen Ukraine-Star und Russin

„Gesiegt habe ich in erster Linie für mich, aber auch für die Ukraine. Ich kann den Menschen daheim mit meinen Spielen Ablenkung und Freude bieten!“ Das will die 23-jährige Yastremska auch am Donnerstag gegen die Kroatin Donna Vekic. Die Nummer 3 des WTA-500-Events steigt ebenso erst heute ein wie die topgesetzte Jelena Ostapenko, die nach ihrem verlorenen Doppelfinale in Melbourne gestern ankam.