STOMP: Feurige Beats mit Tonnen und Besen

Ob ausrangierte Waschbecken oder Streichholzschachteln, ob Metall-Mülleimer oder in die Jahre gekommene Skischuhe: In all diesen Dingen steckt Rhythmus. Sogar aus ein paar Besen kann ein fulminantes Orchester werden - wenn sie in die richtigen Hände gelangen: In die von STOMP, wie sich acht Klangperformer nennen, die aus jedem Alltagsding den richtigen Beat herausholen.