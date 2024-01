Stromvertrag-Wechsel: „Kein Zirkus wie in Tirol“

Kritik von der SPÖ

Zwar stand die Notwendigkeit der Gesetzesänderung bei allen im Landtag vertretenen Parteien außer Streit, Diskussionsbedarf gab es aber dennoch - vor allem seitens der Sozialdemokraten. So monierte die SPÖ-Abgeordnete Manuela Auer, dass man die Strompreissenkungen auch im Rahmen der alten Verträge weitergeben hätte können: „Das hat das Land nicht gemacht.“ In diesem Fall wäre es für die Kunden auch viel einfacher gewesen, im Falle unrechtmäßiger Erhöhungen zu ihrem Recht zu kommen. So wie in Tirol, wo die Arbeiterkammer den Landesenergieversorger Tiwag geklagt hat - mit dem Ergebnis, dass dieser zumindest in erster Instanz zu Rückzahlungen verdonnert wurde. „In Vorarlberg hat sich hingegen der schwarze AK-Präsident Bernhard Heinzle mit dem ÖVP-Landeshauptmann auf ein Packerl gehaut, mit dem Ergebnis, dass Heinzle letztlich Werbung für einen Vertragswechsel gemacht hat.“