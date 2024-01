Mit Messer auf Security-Mitarbeiter losgegangen

Mit halbstündiger Verspätung, jedoch mit gut wahrnehmbarer Alkoholfahne, erscheint der 34-jährige Messermann am Mittwoch im Verhandlungssaal am Landesgericht Feldkirch. „Haben Sie in der Früh schon wieder was getrunken?“, will Staatsanwalt Heinz Rusch daraufhin vom Angeklagten wissen. Der Oberländer verneint zunächst, räumt aber, nachdem der öffentliche Ankläger das Fenster aufreißt, um den Mief durch ein paar Kubikmeter Frischluft zu ersetzen, dann doch ein, bereits einen hinter die Binde gekippt zu haben.