Nationalpark Hohe Tauern will Bewusstsein stärken

Mit der Initiative „Be Part of the Mountain“ will der Nationalpark Hohe Tauern (NPHT) im Tiroler Teil mehr Bewusstseinsbildung und Verantwortung zeigen. Die internationale Kooperation des Netzwerks ALPARC will Menschen und Natur verbinden – genauer gesagt, Sportler bei ihren Abenteuern in alpinen Schutzgebieten. Menschen sollen sich dabei als Teil der Natur wahrnehmen und einen möglichst geringen Störfaktor darstellen. Mehr Sensibilisierung sei daher dringend notwendig, um den Sport in der Natur in den Alpen weiter erfolgreich fortführen zu können.