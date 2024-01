Auf Eisbad folgt Tanz gegen Titelverteidiger

Mit Christian Früchtl pflegt er einen gesunden und fairen Konkurrenzkampf. „Er hat es sich verdient, zu spielen. Beim Mittagessen sitzen wir aber nicht nebeneinander. Eine gewisse Distanz ist wichtig. Ich will die Nummer eins werden, am besten hier bei der Austria. Da suche ich keine Ausreden.“ Als „Einser“ im Cup wird Kos, der im Bewerb noch ohne Gegentor ist, am Freitag im Viertelfinale bei Titelverteidiger Sturm zwischen den Pfosten stehen. „Ein geiler Auftakt, es wird richtig heiß. Wir alle fühlen uns bereit.“ Gerüstet ist Kos mit Sicherheit - vor allem körperlich. Zehnmal in der Woche schwitzt er zusätzlich in der Kraftkammer