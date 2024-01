„Bizarres Match“ und Wirbel um Senegals Sadio Mane

Böses Foul von Mane

Vor der Pause hätte sich der Ex-Salzburger Sadio Mane im Senegal-Dress bei einem Foul nicht über einen Platzverweis beschweren dürfen. In der zweiten Hälfte wurde eine Attacke an Senegals Ismaila Sarr im Strafraum vom Referee aus Gabun nicht geahndet. Dadurch blieb die Partie nach Senegals früher Führung durch Habib Diallo (4.) spannend. Und ein Elfmeterpfiff rettete das Veranstalterland in die Verlängerung, da der erst in der 73. Minute eingetauschte Franck Kessie (86.) vom Punkt traf. Nach torloser Verlängerung behielten die Ivorer dann auch im Elfmeterschießen die Nerven, vor allem Kessie der als Letzter neuerlich verwandelte.