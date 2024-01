34-Jähriger stürzte samt Bagger in Fluss

Der Baggerfahrer einer Baufirma war mit Hangsicherungsarbeiten beschäftigt. Gegen 11.40 Uhr fuhr der 34-Jährige aus dem Bezirk Spital an der Drau mit einem Steigbagger auf einem Weg unmittelbar neben der Enns. Plötzlich kam der Bagger ins Rutschen und trotz des Versuches des Fahrers, dies zu verhindern, rutschte die Arbeitsmaschine in die Enns. Aufgrund des dortigen Kraftwerkes misst die Tiefe an dieser Stelle etwa fünf Meter.