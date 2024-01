Scooter-Chaos als große Gefahr für die Sicherheit

Durch GPS-Verortung viele Möglichkeiten

Der Stadt und auch dem Betreiber Bird ist das Problem bewusst. „Wir diskutieren schon länger darüber. Es ist ein Maßnahmenpaket im Zuge der Vertragsverlängerung in Arbeit“, versichert Stadtsprecher Thomas Iwanschitz. So könnte künftig die Rückgabe in Teilbereichen Wiener Neustadts nur in Radstationen erfolgen, ansonsten könne die Buchung nicht beendet werden. „Dank der GPS-Verortung gibt es da einige Möglichkeiten“, weiß Iwanschitz. Ein Strafen-Modell, wie es in Wien eingeführt wurde, sei aktuell aber noch kein Thema, so der Stadtsprecher.