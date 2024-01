Alko-Lenker (29) flüchtete nach Crash mit Reisebus

Ein Zeuge beobachtete den Unfall und alarmierte die Polizei: Er konnte den Beamten auch das Kennzeichen des Unfalllenkers verraten. Dadurch konnten die Polizisten den Zulassungsbesitzer rasch ausforschen und kurze Zeit später in Wagrain stoppen. Anfangs leugnete der 29-Jährige laut Polizei eine Beteiligung an dem Verkehrsunfall. Letztlich aber gab er zu, gefahren zu sein. Ein Alko-Test zeigte 2,7 Promille an. Umgehend nahmen die Polizisten dem Lenker den Führerschein ab. Er wird zudem auch wegen Fahrerflucht angezeigt.