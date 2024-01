Bayern-Star sorgt mit Wut-Interview für Aufreger!

Am Ende haben sie zwar gewonnen, aber so richtig glücklich sind die Mannen des FC Bayern nach dem knappen 3:2-Auswärtssieg beim FC Augsburg nicht gewesen - Mittelfeld-Star Leon Goretzka hat sich dabei vor allem über den seiner Meinung nach schlechten Rasen-Zustand aufgeregt! In einem veritablen Wut-Interview machte der 28-Jährige nach dem Schlusspfiff seinem Ärger Luft ...