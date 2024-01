Illegaler Handel mit CBD-Produkten

Im Fall des wegen Abgabenhehlerei schuldig gesprochenen Händlers aus der Steiermark verhängte der vorsitzende Richter des Schöffensenats, Theo Rümmele, eine teilbedingte Geldstrafe von 45.000 Euro, die Hälfte davon bedingt. Allerdings muss auch er eine Wertersatzstrafe bezahlen - 25.000 Euro. An Abgabenschuld hat er zudem noch 29.000 Euro zu berappen. Den zwei damaligen Geschäftsführern war vorgeworfen worden, Hanfprodukte im Wert von 1,1 Millionen Euro in den EU-Raum geschmuggelt und dadurch Abgaben in Höhe von knapp 182.000 Euro hinterzogen zu haben. Beide Hauptangeklagten hatten sich im ersten Prozess nicht schuldig bekannt. So bestritt die Vorarlbergerin vehement, in krimineller Absicht gehandelt zu haben.