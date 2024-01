Jungbauern wollen Impulse für die Zukunft setzen

Es waren ereignisreiche Tage, die die Jungbauernschaft und Landjugend Osttirol in Kals am Großglockner zu besprechen hatte. Neben mehrerer kleiner Projekte stand bei der Tagung vor allem das große Jahresprojekt an der Tagesordnung. „Nach einem gemeinsamen Brainstorming wurden die vielfältigen Ideen zusammengefasst. Man hat sich schließlich für ein sehr zukunftsorientiertes Thema entschieden“, sagt der Vorstand, der nicht mehr verraten will.