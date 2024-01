Mann verpasste Ex-Freundin in Wien Kopfstoß

Ein 25-jähriger Mann hat am späten Freitagabend seiner Ex-Freundin in ihrer Wohnung in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus einen Kopfstoß versetzt und sie sowie ihre Familie mit dem Umbringen bedroht. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger hatte die 23-Jährige den serbischen Staatsbürger in ihr Appartement in der Gablenzgasse gelassen, damit er seine Sachen abholen kann. Gegen 21.45 Uhr eskalierte die Begegnung, und es kam zum Streit.