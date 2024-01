„Arbeitskampf“: Management macht Rückzieher

Schlechtes Klima

Zum Hintergrund: Aufgrund der eingetrübten wirtschaftlichen Lage wird bei der Firma Grass seit Monaten Personal abgebaut. Dementsprechend schlecht ist das Klima zwischen Betriebsräten und Geschäftsführung. Seitens der Firmenleitung ist versucht worden, zwei besonders unliebsame Betriebsräten mit teils hanebüchenen Vorwürfen loszuwerden - in beiden Fällen blieb dieser Versuch letztlich allerdings erfolglos, was nicht zuletzt an der massiven Unterstützung seitens der Gewerkschaft lag.