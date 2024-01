Baustart zur ÖBB-Unterführung in Waidmannsdorf

Es gibt auch Wochenend- und Nachtarbeiten. „Endlich geht es mit dem langersehnten und dringend notwendigen Bau der Bahnunterführung in Waidmannsdorf los. Ab Herbst 2025 wird es in dem Bereich keine Wartezeiten für Autofahrer mehr geben. Zudem nimmt mit der Aufhebung der Eisenbahnkreuzung auch die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer erheblich zu“, sagt Bürgermeister Christian Scheider. „Bis zu acht Stunden an täglicher Wartezeit vor dem Schranken gehören schon bald der Vergangenheit an“, ist auch Straßenbaureferentin Sandra Wassermann froh.