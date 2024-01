Familiäres Chaos: Pinguin Paul sorgt für Wirbel

Chaos gibt’s in dieser Familie mit vier Schwestern, von denen drei minderjährig sind, schon genug, insbesondere wenn sie ganz auf sich gestellt sind. Doch die ständigen Streitereien der Mädchen rücken in den Hintergrund, als ein Pinguin, ein ehemaliges gelehriges Zirkustier, das ein kriminelles Pärchen für eine Show in Las Vegas aus einem Zoo entführt hat, plötzlich in ihr Haus - und Leben watschelt.