Kinospaß mit den „Chaosschwestern & Pinguin Paul“

Kleiner Pinguin als Familientherapeut

Dass Livi diejenige ist, die etwa bei Familienausflügen gern mal vergessen wird, macht die Sache für sie nicht einfacher. Und so bleibt ihr nichts anderes übrig, als sich immer wieder mal, mit direktem Blick gen Kamera, an das Kinopublikum zu wenden. Livi ist es nämlich, die uns durch diese trubelige Familienstory führt, in der ausgerechnet ein kleiner Pinguin zum Familientherapeuten avanciert. Er sorgt dafür, dass sich das zerrüttete Schwesternquartett wieder zusammenfindet.