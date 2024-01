Vier neue Kolonien von Kaiserpinguinen entdeckt

Mit den neu endeckten Kolonien und der Wiederansiedlung in der Halley-Bucht belaufe sich die Gesamtzahl der bekannten Kaiserpinguin-Kolonien nun auf 66, so die BAS-Forscher. Auch wenn die Entdeckung der neuen Kolonien die Populationsschätzungen nicht wesentlich verändere, so liefere sie doch wertvolle Erkenntnisse über die Bewegungen der Pinguine, heißt es.