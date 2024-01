Boom auch in Tirol: Automaten so weit Auge reicht!

Am häufigsten trifft man in Tirol auf Snack-, Getränke- und Kaugummiautomaten. Immer beliebter werden auch die Grabkerzen aus der Maschine am Friedhof. Und in ländlichen Regionen sind die beliebten Selbstbedienungsläden von Bauernhöfen oder Landwirten nicht wegzudenken.