Parton „soll mit 78 ihren Hintern nicht zeigen“

„Du sollest in diesem Alter deinen Hintern nicht zeigen“

„Er war einfach nur witzig“, so die „9 to 5“-Hitmacherin. „Ich glaube, er dachte - weil alle so viel Aufhebens darum machen - er dachte, naja, vielleicht sollte man in diesem Alter seinen Hintern nicht zeigen. Aber wie auch immer, er hat sich auch darüber amüsiert.“